Экс-солиста «На-На» Владимира Левкина похоронят 19 ноября

Церемония прощания с бывшим солистом группы «На-на» Владимиром Левкиным пройдут 19 ноября, рассказал RTVI концертный директор Александр Зыкин. Он пообещал уточнить информацию чуть позже.
«Более точно, а также о месте прощания, сообщим позднее», — отметил Зыкин.
Владимир Левкин умер днем 17 ноября, певцу было 57 лет. Основатель группы Бари Алибасов назвал исполнителя прекрасным и ярким артистом, но так и не смог простить его за уход из «На-На» и начало сольной карьеры. Другой бывший солист «На-На» Валерий Юрин рассказал, что совсем недавно отработал концерт с Левкиным. По его словам, у певца было много планов.
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