Ефремов тайно простился с режиссером Миттой

Актер Михаил Ефремов тайно побывал на церемонии прощания с народным артистом России Александром Миттой, которая прошла 17 июля в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом сообщила Teleprogramma.org.

По данным издания, артист старался не попадаться на глаза журналистов. Поэтому Ефремов остался незамеченным среди потока людей, пришедших проводить в последний путь известного режиссера.

После выхода из колонии Ефремов избегает публичных мероприятий и общения с коллегами. В культовом сериале Митты «Граница. Таежный роман» он сыграл одну из самых запоминающихся ролей в своей карьере.

Александр Митта скончался в ночь на 14 июля в возрасте 92 лет. Он долго боролся с тяжелой болезнью. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким артиста. Режиссера похоронили рядом с могилой супруги Лилии Майоровой.