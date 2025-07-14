Названа дата похорон кинорежиссера Александра Митты

Похороны ушедшего из жизни народного артиста, кинорежиссера Александра Митты пройдут в ближайший четверг, 17 июля. Об этом со ссылкой на помощника кинодеятеля Геннадия Иванова сообщил ТАСС .

Собеседник агентства уточнил, что Митту похоронят рядом с женой Лилией Майоровой, ушедшей из жизни в ноябре 2022 года.

«Похороны состоятся 17 июля. <…> На кладбище [рядом] с женой», — заявил Иванов.

На каком именно кладбище пройдет траурная церемония, помощник режиссера не уточнил.

Народный артист России, кинорежиссер Александр Митта умер в понедельник, 14 июля, в возрасте 92 лет. По данным СМИ, причиной ухода из жизни стало тяжелое заболевание кинодеятеля. В последнее время Митта находился на паллиативном лечении.