Ефремов пообещал больше не пить и не водить машину

Михаил Ефремов на заседании суда по вопросу условно-досрочного освобождения попросил прощения у потерпевших и заявил, что полностью оплатил суммы по искам. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

«За время отбывания наказания не было дня, чтобы я не думал об этом своем поведении. Я осознал, что самомнение, вседозволенность и пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию», — заявил актер.

По его словам, за время в колонии он переоценил ценности и больше не собирается пить. Ефремов рассказал, что научился вышивать и работать по дереву, а также снял несколько короткометражных фильмов вместе с другими заключенными. Кроме того, артист добавил, что ему много лет, он болен и нуждается в лечении.

На вопрос судьи, будет ли осужденный ходатайствовать о снятии наказания в виде запрета на вождение, Ефремов ответил, что больше не сядет за руль. Также он признался, что в колонии однажды серьезно нарушил правила, не уточнив как, поэтому в его личном деле нет поощрений.

Представитель колонии заявил, что осужденный несколько раз допускал дисциплинарные проступки, но они уже погашены. При этом актера неоднократно поощряла администрация колонии, он не конфликтует с другими заключенными и после освобождения намерен вести законопослушный образ жизни.

Прошение об УДО Ефремов подал в феврале, отбыв в колонии четыре года из 7,5 за пьяное ДТП со смертельным исходом.