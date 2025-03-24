Ефремов оказался злостным нарушителем в ИК
В Алексеевском суде Белгородской области началось заседание по условно-досрочному освобождению Михаила Ефремова. Во время процесса перечислили многочисленные нарушения, которые допустил отбывающий наказание за пьяное ДТП актер.
В колонии Ефремов позволял себе покидать рабочее место, чтобы попить чай. Он неоднократно нарушал дисциплину и форму одежды, сообщил судья.
Кроме того, на заседании напомнили о смартфоне, с помощью которого артист совершал звонки, за что его отправили в штрафной изолятоор на пять суток.
«Это моя глупость, увидел, что звонят ребята, тоже решил позвонить разочек. Не понимаю, зачем это сделал, до сих пор», — пояснил свои действия суду Ефремов.
Актер участвует в заседании по видеосвязи. Сам Ефремов и его адвокат просили, чтобы процесс проходил в закрытом для СМИ режиме, однако суд отказал в ходатайстве.