«Ее же слова». Поплавская предложила оставить надпись на могиле Пугачевой

Актриса и телеведущая Яна Поплавская остро отреагировала на высказывание народной артистки России Аллы Пугачевой о ракетном ударе по киевской больнице. В своем Telegram-канале она предложила вариант надписи на могиле певицы.

«Когда АБ отдаст душу, на ее могиле напишем ее же слова. И ниже допишем слова Марии Захаровой», — пообещала Поплавская.

Она также пожелала Пугачевой изменить позицию.

«Дай Бог здравия болящим, дай ума скудоумным. Верни совесть ее потерявшим и продавшим», — написала актриса.

Накануне Пугачева разместила в соцсетях снимок пострадавшего украинского ребенка после ракетного удара по детской больнице Охматдет в Киеве. Примадонна добавила подпись со словами, что Бог терпелив, но предел есть у всего. В свою очередь, представитель МИД России Мария Захарова ответила, что Бог разберется сам, без рекомендаций артистки.