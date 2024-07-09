Захарова отреагировала на слова Пугачевой об атаке на больницу в Киеве

Мария Захарова прокомментировала публикацию Аллы Пугачевой в соцсетях, в которой певица дала свою оценку ситуации на Украине. Официальный представитель МИД РФ высказалась о скандальных словах примадонны в своем Telegram-канале.

Артистка отреагировала на трагедию в Киеве, заявив, что «бог терпелив, но всему есть предел». Захарова не упустила возможности остроумно ответить певице, которая, по мнению дипломата, слишком много на себя берет.

«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала Захарова.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев потребовал признать Аллу Пугачеву иностранным агентом. Также он считает, что певицу давно пора лишить имущества.