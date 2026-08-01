Эдита Пьеха решила отметить 90-летие большим концертом

Певица Эдита Пьеха запланировала юбилейный концерт в Петербурге в 2027 году. Об этом звезда советской эстрады рассказала в интервью «КП-Петербург» .

В последние годы артистка ведет уединенный образ жизни и редко покидает свой особняк под Санкт-Петербургом. Пьеха живет с двумя подругами-помощницами, смотрит фильмы и принимает гостей из узкого круга близких.

Юбилейное выступление она хотела бы провести в большом концертном зале «Октябрьский». По словам певицы, Комитет по культуре Петербурга выразил готовность поддержать мероприятие.

«Я дрожу уже сейчас. Очень волнуюсь, потому что для меня выход на сцену — это всегда волнение, переживание. Не потому, что я трусиха. Нет. Творчество трепещет. Придется выпить флакон валерьянки», — сказала Пьеха.

О желании выступить на концерте также заявили певица Татьяна Буланова, певец Игорь Корнелюк, дочь артистки Илона Броневицкая и ее внук — певец Стас Пьеха. Близкие Пьехи уже начали организацию юбилейного вечера.

В конце июля день рождения отметил еще один мэтр российской эстрады. Композитору Игорю Крутому исполнилось 72 года. За десятилетия в музыке он прошел путь от мальчика из простой семьи, потерявшего слух на одно ухо после болезни, до одного из самых успешных композиторов России.