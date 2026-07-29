Сегодня 05:30 Тайны Игоря Крутого: тяжелая болезнь, внебрачный сын и слухи о мошенничестве Фото: Sergey Elagin / www.globallookpress.com Знаменитости

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Игорю Крутому 29 июля исполняется 72 года. За плечами мэтра отечественной эстрады не только целая эпоха в музыке, но и история человека, который прошел путь от мальчика из простой семьи, оглохшего на одно ухо из-за болезни, до успешного композитора и обладателя баснословно дорогой недвижимости в Майами.

Где родился и вырос Игорь Крутой Будущий прославленный композитор появился на свет в живописном украинском городке Гайворон в семье отца-экспедитора и матери, работавшей лаборантом на санэпидемстанции. Музыка в их доме жила только в старом баяне, пылившемся в углу. Но именно первый инструмент в руках Игоря определил все: перебирая его клавиши, мальчик самостоятельно освоил азы игры, поразив близких природным слухом. Мать Крутого — Светлана Семеновна — сделала все, чтобы поддержать проявившийся талант наследника. Вопреки финансовым трудностям она настояла на покупке подержанного пианино и отправила сына в музыкальную школу. Этот шаг стал фундаментом, на котором позже выстроилась целая музыкальная империя. Осуществлению мечты будущего артиста не помешал даже тяжелый диагноз: еще в детские годы из-за тяжелой болезни и побочных эффектов от лекарств Игорь оглох на левое ухо.

Фото: РИА «Новости»

Москва, рестораны и «Мадонна» Путь Крутого на творческий Олимп был долгим и непростым. После школы он окончил Кировоградское училище, стал работать преподавателем в селе, а после поступил на дирижерское отделение. Чтобы заработать на жизнь, молодой музыкант поздними вечерами играл в провинциальных ресторанах. Именно в одном из таких заведений произошла судьбоносная встреча с певцом Александром Серовым. Этот дуэт стал локомотивом карьеры обоих знаменитостей. Работая в тандеме, друзья отправились покорять столицу.

Все первые мои опусы были написаны для Саши. Мы мечтали попасть в Москву и там создали дебютные хиты. Игорь Крутой

Успех пришел с легендарной песней «Мадонна». Композиция, написанная Игорем Яковлевичем и исполненная Серовым, одержала победу на конкурсе в Будапеште и принесла Крутому статус одного из самых востребованных авторов в стране. Заказы посыпались один за другим: Аллегрова, Вайкуле, Леонтьев, Пугачева. Каждая его мелодия моментально становилась шлягером. Романтика против бумаг В 1989 году артист создал собственный продюсерский центр, став не просто композитором, а настоящим архитектором отечественного шоу-бизнеса. Он продюсировал четвертую «Фабрику звезд», создавал музыку для кино и театра, устраивал концерты с мировыми звездами, например, с Ларой Фабиан. При этом его подход к деньгам оставался парадоксальным для мира коммерции: Крутой был романтиком, предпочитающим выстраивать доверительные отношения с другими знаменитостями вместо заключения строгих контрактов. «Бумага для меня не важна. Входить в долю и получать с исполнителя процент — этим тоже не занимаюсь», — признавался композитор.

Фото: РИА «Новости»

Этот рыцарский подход окупился сторицей: артисты по сей день выстраиваются в очередь, чтобы посотрудничать с Игорем Яковлевичем. Личная жизнь Игоря Крутого Крутой всегда пользовался успехом у противоположного пола, в том числе до того, как стал популярным и добился финансовых успехов. С первой супругой Еленой он познакомился в 1979 году во время гастролей в Ленинграде. Влюбившись по уши, музыкант сделал предложение на третьем свидании. Скромную свадьбу вскоре сыграли в квартире невесты, но брак продлился всего пару лет. Как позже рассказывала мать Игоря Яковлевича, супруга не выдержала материальных трудностей. Сам композитор утверждал, что у Елены пропали чувства к нему. «Я ее очень любил, а она меня — нет», — говорил он в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ. В 1981 году Крутой развелся с женой, а в конце того же года Елена родила от экс-супруга сына Николая. Некоторое время женщина препятствовала общению бывшего мужа с ребенком, но в итоге отношения между родственниками все-таки наладились.

Фото: РИА «Новости»

Второй шанс на счастье судьба подарила музыканту в середине 90-х в лице бизнесвумен Ольги. Искра между ними пробежала мгновенно, закрутился бурный роман. И снова Крутой проявил страстный характер: предложение руки и сердца последовало уже через месяц. Именно Ольге артист посвятил легендарный хит «Я люблю тебя до слез». Супруги вместе по сей день, они живут на две страны — Россию и США. В 2003-м Ольга подарила избраннику дочь Александру. Также он удочерил Викторию, наследницу жены от предыдущего брака. Правда о внебрачном сыне Одной из самых нашумевших историй последних лет, связанных с Крутым, стало внезапное появление его взрослого внебрачного сына Якова. Его родила женщина по имени Ирина, с которой у знаменитости был короткий роман в 90-х. Яков связался со звездным отцом только в 2018 году. Поначалу композитор не поверил в родственные связи с молодым человеком, но согласился на ДНК-экспертизу, которая подтвердила: это действительно сын звезды. После этого Игорь Яковлевич беспрекословно принял молодого мужчину в семью и стал выстраивать с ним теплые отношения, о чем откровенно рассказал в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Моя мама обожает Якова, готовит ему пирожки по утрам. Яша — боксер, так что все, кто имеет ко мне претензии — обращайтесь к нему! А если говорить серьезно, то в моей жизни появился сын, за которого я несу и буду нести ответственность. Не скажу, что сразу почувствовал к нему отцовские чувства. Но это моя кровь, мой родной человек.

Борьба за здоровье Несколько лет назад поклонники Крутого не на шутку встревожились. Композитор стал реже выходить в свет и стремительно похудел на 20 килограммов. В прессе тут же поползли слухи об онкологическом недуге. Выяснилось, что у музыканта действительно возникли проблемы со здоровьем, но, к счастью, не столь фатальные: у Игоря Яковлевича была киста поджелудочной железы. Но даже столкнувшись с болезнью, Крутой в первую очередь думал не о себе, а о близких. Он признается, что ему критически важно, чтобы родные ни в чем не нуждались. «Перед сложной операцией я думал, что будет с родными, если меня не станет. Для меня вопрос сохранения уровня жизни моих детей, внуков, друзей очень важен», — говорил артист. Скандал с особняком Крутого в Майами: правда или фейк Накануне имя Игоря Крутого вновь появилось на первых страницах СМИ: журналисты наперебой сообщали, что квартиру звезды в Майами стоимостью около 7,5 миллиона долларов арестовали, а самого композитора якобы обвиняют в мошенничестве.

Фото: РИА «Новости»