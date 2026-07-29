Тайны Игоря Крутого: тяжелая болезнь, внебрачный сын и слухи о мошенничестве
Игорю Крутому 29 июля исполняется 72 года. За плечами мэтра отечественной эстрады не только целая эпоха в музыке, но и история человека, который прошел путь от мальчика из простой семьи, оглохшего на одно ухо из-за болезни, до успешного композитора и обладателя баснословно дорогой недвижимости в Майами.
Где родился и вырос Игорь Крутой
Будущий прославленный композитор появился на свет в живописном украинском городке Гайворон в семье отца-экспедитора и матери, работавшей лаборантом на санэпидемстанции.
Музыка в их доме жила только в старом баяне, пылившемся в углу. Но именно первый инструмент в руках Игоря определил все: перебирая его клавиши, мальчик самостоятельно освоил азы игры, поразив близких природным слухом.
Мать Крутого — Светлана Семеновна — сделала все, чтобы поддержать проявившийся талант наследника. Вопреки финансовым трудностям она настояла на покупке подержанного пианино и отправила сына в музыкальную школу.
Этот шаг стал фундаментом, на котором позже выстроилась целая музыкальная империя. Осуществлению мечты будущего артиста не помешал даже тяжелый диагноз: еще в детские годы из-за тяжелой болезни и побочных эффектов от лекарств Игорь оглох на левое ухо.
Москва, рестораны и «Мадонна»
Путь Крутого на творческий Олимп был долгим и непростым. После школы он окончил Кировоградское училище, стал работать преподавателем в селе, а после поступил на дирижерское отделение.
Чтобы заработать на жизнь, молодой музыкант поздними вечерами играл в провинциальных ресторанах. Именно в одном из таких заведений произошла судьбоносная встреча с певцом Александром Серовым. Этот дуэт стал локомотивом карьеры обоих знаменитостей. Работая в тандеме, друзья отправились покорять столицу.
Все первые мои опусы были написаны для Саши. Мы мечтали попасть в Москву и там создали дебютные хиты.
Игорь Крутой
Успех пришел с легендарной песней «Мадонна». Композиция, написанная Игорем Яковлевичем и исполненная Серовым, одержала победу на конкурсе в Будапеште и принесла Крутому статус одного из самых востребованных авторов в стране.
Заказы посыпались один за другим: Аллегрова, Вайкуле, Леонтьев, Пугачева. Каждая его мелодия моментально становилась шлягером.
Романтика против бумаг
В 1989 году артист создал собственный продюсерский центр, став не просто композитором, а настоящим архитектором отечественного шоу-бизнеса. Он продюсировал четвертую «Фабрику звезд», создавал музыку для кино и театра, устраивал концерты с мировыми звездами, например, с Ларой Фабиан.
При этом его подход к деньгам оставался парадоксальным для мира коммерции: Крутой был романтиком, предпочитающим выстраивать доверительные отношения с другими знаменитостями вместо заключения строгих контрактов.
«Бумага для меня не важна. Входить в долю и получать с исполнителя процент — этим тоже не занимаюсь», — признавался композитор.
Этот рыцарский подход окупился сторицей: артисты по сей день выстраиваются в очередь, чтобы посотрудничать с Игорем Яковлевичем.
Личная жизнь Игоря Крутого
Крутой всегда пользовался успехом у противоположного пола, в том числе до того, как стал популярным и добился финансовых успехов. С первой супругой Еленой он познакомился в 1979 году во время гастролей в Ленинграде. Влюбившись по уши, музыкант сделал предложение на третьем свидании.
Скромную свадьбу вскоре сыграли в квартире невесты, но брак продлился всего пару лет. Как позже рассказывала мать Игоря Яковлевича, супруга не выдержала материальных трудностей. Сам композитор утверждал, что у Елены пропали чувства к нему.
«Я ее очень любил, а она меня — нет», — говорил он в эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
В 1981 году Крутой развелся с женой, а в конце того же года Елена родила от экс-супруга сына Николая. Некоторое время женщина препятствовала общению бывшего мужа с ребенком, но в итоге отношения между родственниками все-таки наладились.
Второй шанс на счастье судьба подарила музыканту в середине 90-х в лице бизнесвумен Ольги. Искра между ними пробежала мгновенно, закрутился бурный роман. И снова Крутой проявил страстный характер: предложение руки и сердца последовало уже через месяц. Именно Ольге артист посвятил легендарный хит «Я люблю тебя до слез».
Супруги вместе по сей день, они живут на две страны — Россию и США. В 2003-м Ольга подарила избраннику дочь Александру. Также он удочерил Викторию, наследницу жены от предыдущего брака.
Правда о внебрачном сыне
Одной из самых нашумевших историй последних лет, связанных с Крутым, стало внезапное появление его взрослого внебрачного сына Якова. Его родила женщина по имени Ирина, с которой у знаменитости был короткий роман в 90-х.
Яков связался со звездным отцом только в 2018 году. Поначалу композитор не поверил в родственные связи с молодым человеком, но согласился на ДНК-экспертизу, которая подтвердила: это действительно сын звезды.
После этого Игорь Яковлевич беспрекословно принял молодого мужчину в семью и стал выстраивать с ним теплые отношения, о чем откровенно рассказал в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1».
Моя мама обожает Якова, готовит ему пирожки по утрам. Яша — боксер, так что все, кто имеет ко мне претензии — обращайтесь к нему! А если говорить серьезно, то в моей жизни появился сын, за которого я несу и буду нести ответственность. Не скажу, что сразу почувствовал к нему отцовские чувства. Но это моя кровь, мой родной человек.
Борьба за здоровье
Несколько лет назад поклонники Крутого не на шутку встревожились. Композитор стал реже выходить в свет и стремительно похудел на 20 килограммов. В прессе тут же поползли слухи об онкологическом недуге.
Выяснилось, что у музыканта действительно возникли проблемы со здоровьем, но, к счастью, не столь фатальные: у Игоря Яковлевича была киста поджелудочной железы.
Но даже столкнувшись с болезнью, Крутой в первую очередь думал не о себе, а о близких. Он признается, что ему критически важно, чтобы родные ни в чем не нуждались.
«Перед сложной операцией я думал, что будет с родными, если меня не станет. Для меня вопрос сохранения уровня жизни моих детей, внуков, друзей очень важен», — говорил артист.
Скандал с особняком Крутого в Майами: правда или фейк
Накануне имя Игоря Крутого вновь появилось на первых страницах СМИ: журналисты наперебой сообщали, что квартиру звезды в Майами стоимостью около 7,5 миллиона долларов арестовали, а самого композитора якобы обвиняют в мошенничестве.
В центре разбирательства оказались элитные апартаменты на частном острове площадью больше 450 квадратных метров. Недвижимость фигурирует в судебном иске семьи покойного миллиардера Олега Бурлакова. Якобы сторона Бурлакова внесла средства, но так и не получила прав на объект.
В свою очередь в семье Крутого ранее заявляли, что уже вовсе не владеют этой резиденцией и значатся только бывшими собственниками.
Сам Игорь Яковлевич, как человек, привыкший держать удар, отреагировал на неоднозначные публикации в прессе жестко и быстро.
«Как долго еще будут печатать этот заказной бред? Даже интересно…» — написал он в комментариях в соцсети, назвав публикации информационным вбросом.