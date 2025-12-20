Дзюба прорекламировал МАX в формате интимного хоум-видео

Форвард «Акрона» Артем Дзюба прорекламировал мессенджер МАХ, спародировав свое скандальное интимное видео, попавшее в Сеть в 2020 году. Ролик опубликовал Telegram-канал «Футбол России» .

Кадры начинаются с вида на лежащего на кровати спортсмена с обнаженным торсом, снимающего самого себя. Затем ракурс спускается ниже под его комментарий.

«О, дааа! А что у тебя есть еще? Как же ты круто выглядишь», — говорит Дзюба.

Становится видно, что во второй руке футболист держит смартфон, на котором открыто приложение мессенджера МАХ.

Госдума ранее приняла законопроект, разрешив подтверждать возраст не только по паспорту, но и через мессенджер МАХ при покупке алкоголя, энергетиков, лотерейных билетов и других товаров и услуг.

До этого кабмин сообщил, что развитием национального мессенджера займется компания «Коммуникационная платформа», входящая в холдинг VK.