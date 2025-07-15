Национальный мессенджер в России будет развивать «дочка» VK

Правительство поручило компании «Коммуникационная платформа», входящей в холдинг VK, заниматься развитием многофункционального сервиса обмена информацией на базе мессенджера Max. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«За работу и развитие многофункционального сервиса обмена информацией будет отвечать компания „Коммуникационная платформа“ — дочерняя структура холдинга VK. Распоряжение об этом подписано», — указали в заявлении.

Max продолжит развиваться под управлением этой же компании.

Ранее пресс-служба мессенджера сообщила о начале тестирования каналов в Max. В пилотном режиме функцию опробовали более 50 авторов, включая СМИ, блогеров, звезд и инфлюенсеров. Массовый доступ к созданию каналов откроют после завершения тестирования.

Ранее телеканал RT сообщил о своем появлении в мессенджере Mах. Он стал одним из первых СМИ, появившихся в национальной социальной сети.