Госдума приняла законопроект, разрешающий подтверждать возраст через MАХ

Госдума приняла законопроект, по которому подтверждать возраст можно будет не только по паспорту, но и через мессенджер MАХ. Об этом сообщила «Парламентская газета» .

Разрешение распространяется на покупку алкоголя, табака, энергетиков, лотерейных билетов и других товаров и услуг.

Ранее Госдума приняла другой важный законопроект, касающийся MAX, — по нему управляющие компании будут общаться с жильцами домов именно в этом мессенджере.

Накануне пресс-служба мессенджера сообщила, что число его пользователей превысило 75 миллионов. Кроме того, с момента запуска через платформу отправили более 6,5 миллиарда сообщений и совершили более двух миллиардов звонков.