Джуда Лоу показали в образе Путина

Французский режиссер Оливье Ассайас вместе со сценаристом Эммануэлем Каррером адаптировали книгу Джулиано да Эмполи 2022 года «Волшебник Кремля» о карьере политика в постсоветский период. Постановщик хотел показать не столько историю Путина, сколько в целом суть современной политики. Потому Лоу — не двойник президента России.

«В некотором смысле мы приписываем ему диалог, дискурс, соответствующий его политическим действиям. У нас есть персонаж, который говорит и ведет себя как Владимир Путин, и чьи механизмы и механизмы максимально приближены к реальности», — объяснил Ассайас.

Сценаристы плотно работали с историками и русскими иммигрантами, но Ассайас признался в некоторых упущениях. Например, он до последнего считал одного из главных персонажей, политтехнолога Вадима Баранова, вымышленным, хотя он имел реальный прототип в лице Владислава Суркова. А узнав об этом, просто проигнорировал.

Съемки прошли в Латвии. Ассайас не работал в России, а автор книги, которая стала основой сценарий, бывал там всего четыре раза.

Ранее телеведущий Иван Кондаков раскритиковал фильм «Кремлевский волшебник». По его словам, сценарий написал по британской методичке.