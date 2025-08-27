Джуда Лоу показали в образе Путина
Variety показала Джуда Лоу в роли Путина в фильме «Кремлевский волшебник»
Кинокомпания Gaumont закончила работу над фильмом «Кремлевский волшебник». Актера Джуда Лоу в роли президента России Владимира Путина показала газета Variety.
Французский режиссер Оливье Ассайас вместе со сценаристом Эммануэлем Каррером адаптировали книгу Джулиано да Эмполи 2022 года «Волшебник Кремля» о карьере политика в постсоветский период. Постановщик хотел показать не столько историю Путина, сколько в целом суть современной политики. Потому Лоу — не двойник президента России.
«В некотором смысле мы приписываем ему диалог, дискурс, соответствующий его политическим действиям. У нас есть персонаж, который говорит и ведет себя как Владимир Путин, и чьи механизмы и механизмы максимально приближены к реальности», — объяснил Ассайас.
Сценаристы плотно работали с историками и русскими иммигрантами, но Ассайас признался в некоторых упущениях. Например, он до последнего считал одного из главных персонажей, политтехнолога Вадима Баранова, вымышленным, хотя он имел реальный прототип в лице Владислава Суркова. А узнав об этом, просто проигнорировал.
Съемки прошли в Латвии. Ассайас не работал в России, а автор книги, которая стала основой сценарий, бывал там всего четыре раза.
Ранее телеведущий Иван Кондаков раскритиковал фильм «Кремлевский волшебник». По его словам, сценарий написал по британской методичке.