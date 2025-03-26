Телеведущий Кондаков: книга «Кремлевский волшебник» написана по британской методичке

Телеведущий Иван Кондаков в беседе с радио Sputnik рассказал, чего ждать от картины «Кремлевский волшебник», которая снимается по одноименной книге.

Ранее в Сети появились кадры со съемок фильма по книге журналиста Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». По словам телеведущего, книга написана «по британской методичке».

«Книга вообще про некоего таинственного политтехнолога, который якобы привел Путина к власти, сверг „семибанкирщину“. Классическая британская методичка: „слабый Николай II и сильный Распутин“», — сказал он.

На взгляд Кондакова, фильм выставляет все таким образом, будто у России нет сильного лидера.