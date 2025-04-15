Джонни Депп вернулся в Голливуд после отмены. Появился кадр из нового фильма

«Первый взгляд на #DayDrinkerMovie. В главных ролях Джонни Депп, Пенелопа Крус, Мэделин Клайн, Ману Риос, Арон Пайпер, Хуан Диего Ботто и Аника Бойл — скоро в прокате», — объявила пресс-служба кинематографистов.

Режиссер «500 дней лета», «Белоснежки» и «Нового Человека-паука» покажет историю бармена на круизном лайнере, который наткнулся на загадочного постояльца и влип в криминальную историю. Депп в четвертый раз выйдет на одну съемочную площадку с Пенелопой Крус, до этого они пересекались в «Кокаине», «Пиратах Карибского моря: На странных берегах» и «Убийстве в Восточном экспрессе».

Новый фильм станет первой попыткой Деппа вернуться в Голливуд после громкого развода с Эмбер Херд. С 2018 года он снялся лишь в нескольких малобюджетных проектах, поддержанных европейскими спонсорами. Актер потерял рекламные контракты и место в продолжении «Пиратов Карибского моря».

К своей отмене в Голливуде Депп отнесся спокойно. Он заявил, что людей перестали интересовать одноразовые коммерческие фильмы.