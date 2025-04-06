Джонни Депп вернулся к съемкам

Джонни Депп вновь вернулся к съемкам после перерыва в карьере. Об этом сообщило издание Super.ru .

Актера заметили в Испании на фоне холмов Вильяспеса, когда он готовился к съемкам для нового рекламного ролика Dior. Компания одной из немногих поддержала Деппа в судебных тяжбах с Херд.

Джонни Депп начал сотрудничество с Dior в 2015 году, став лицом аромата Sauvage. В рамках рекламной кампании использовали образы, связанные с Диким Западом и пустыней.

В этот раз Деппа облачили в ковбойскую шляпу и накидку, под которой скрываются синяя рубашка и жилетка — все как в рекламе 2015 года.

Ранее Джонни Депп резко высказался о Голливуде. Он заявил, что нормальных людей перестало интересовать подобное кино. Актер охарактеризовал киноиндустрию как сообщество бухгалтеров, далекое от искусства и занимающееся исключительно управлением денежными потоками.