«Людей уже тошнит от этого». Джонни Депп резко высказался о Голливуде | 360°

Знаменитости 24 апреля 2024, 18:01 «Людей уже тошнит от этого». Джонни Депп резко высказался о Голливуде Актер Джонни Депп заявил, что людям надоели голливудские фильмы David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Американский актер Джонни Депп резко высказался о Голливуде. В новом интервью журналу Metro он заявил, что нормальных людей перестало интересовать подобное кино.

Депп сказал, что его не трогает то, что Голливуд отвернулся от него после скандала с его бывшей супругой Эмбер Херд. Киноиндустрию он назвал отчужденным от искусства сборищем бухгалтеров, управляющим денежными потоками.

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«Они просто бухгалтеры, которым дали возможность снимать фильмы за хренову кучу денег. Настоящих людей уже тошнит от этого», — заявил актер.

Он заявил, что людям надоели подобные «одноразовые» фильмы. Депп добавил, что не планирует возвращаться в большое кино посредством участия в голливудских картинах.

Бывшая жена артиста Эмбер Херд во время развода потребовала взыскать с Деппа 100 миллионов долларов. Она обвинила актера в оскорблениях и побоях. Депп, в свою очередь, сравнил брак с ней с травмирующими ситуациями из детства. Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.