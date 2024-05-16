Стало известно, кто может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря» | 360°

Знаменитости 16 мая 2024, 16:39 Стало известно, кто может заменить Джонни Деппа в новых «Пиратах Карибского моря» The DisInsider: Батлер может сняться в перезапуске «Пиратов Карибского моря» Disney Enterprises / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Американского актера Остина Батлера, который снимался в «Дюне 2», могут позвать на главную роль в новых «Пиратах Карибского моря». Предположительно, с такой инициативой выступил Disney, сообщил сайт The DisInsider.

«Ходят слухи, что Disney хочет, чтобы Остин Батлер сыграл главную роль в их предстоящей перезагрузке „Пиратов Карибского моря“, в фильме „Инсайдер“», — написали авторы статьи.

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Пока неизвестно, будет ли Батлер играть роль капитана Джека Воробья. Артист не комментировал эту информацию.

По данным издания, сюжет новой части напишут сценарист оригинальной трилогии Тед Эллиот вместе с Крэйгом Мэйзином, который известен по таким работам, как «Белоснежка и охотник 2», «Очень страшное кино», «Чернобыль».

Актера Джонни Деппа отстранили от участия в новых «Пиратах Карибского моря» после судебных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Продюсер кинофраншизы Джерри Брукхаймер не смог назвать точную дату начала съемок, уточнив, что многое будет зависеть от выбора артистов.