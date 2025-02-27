Названа возможная причина смерти актера Джина Хэкмена и его жены

Причиной смерти актера и обладателя двух премий Джина Хэкмена и его супруги могло стать отравление угарным газом. Об этом сообщил портал TMZ.

Такую версию выдвинула дочь Хэкменов. Семья актера подтвердила, что правоохранители не обнаружили никаких признаков насильственной смерти.

Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса сообщил журналистам, что супругов нашли через сутки после их смерти. Он отметил, что его помощники «ничего не исключают», расследование продолжается. По словам Мендосы, двух собак Хэкмена полицейские обнаружили живыми.

Тела Джина Хэкмена и его супруги Бетси Аракавы нашли в их доме. Сотрудников службы социального обеспечения вызвал сосед, заявивший, что давно не видел ни самого актера, ни его жену.