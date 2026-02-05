Джиган оспорил брачный договор с Самойловой

Рэпер Джиган обратился в суд, чтобы оспорить брачный договор с Оксаной Самойловой. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.

По условиям оспариваемого договора, все совместное имущество супругов после развода должно отойти Самойловой. Иск о признании документа недействительным зарегистрировал Савеловский районный суд города Москвы.

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Джигана, заявил, что его клиент не осознавал последствий во время подписания договора.

«Артист находился в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение», — пояснил Жорин.

Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом в прошлом году. В ноябре суд по просьбе артиста дал супругам два месяца на примирение, но оно не состоялось.