«Вызывает вопросы». Адвокат Джигана усомнился в действительности его брачного договора с Самойловой

Рэпер Джиган подписал брачный договор с блогером Оксаной Самойловой, находясь в уязвимом состоянии. Документ можно будет признать недействительным, рассказал Пятому каналу адвокат артиста Сергей Жорин.

Он напомнил, что Джиган подписал документы по инициативе жены в 2020 году. В то время музыкант переживал психоэмоциональный кризис, даже находился в медицинском учреждении.

Жорин объяснил, что все эти факторы, начиная от состояния здоровья рэпера и заканчивая влиянием близких, могут говорить о нарушении баланса интересов. Фактически Джиган подписал брачный контракт в период лечения, он был уязвим.

Жорин добавил, что развод Джигана и Самойловой с учетом этих обстоятельств требует внимательной правовой оценки. Кроме того, рэпер только во время развода узнал и про эти документы, и о том, какие последствия они сулят.

«Уже сформировались и позиции, основания для признания брачного договора недействительным по тем или иным основаниям. Есть вопросы к действительности тех документов, которые были подписаны Джиганом», — объяснил адвокат.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев усомнился, что музыкант и Самойлова разведутся.