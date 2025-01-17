Джессика Альба назвала причину развода с Кэшем Уорреном

Голливудская актриса Джессика Альба впервые прокомментировала развод с продюсером Кэшем Уорреном после 20 лет отношений. В сообщении в соцсети она заявила, что благодарна супругу за пройденный вместе путь.

По словам Альбы, причиной расставания стал новый жизненный этап, в который она вступила несколько лет назад.

«Я уже много лет нахожусь на пути самореализации и трансформации: как индивидуально, так и в партнерстве с Кэшем. Я горжусь тем, как мы выросли в нашем браке за последние 20 лет, и теперь нам пора начать новую главу роста и эволюции как личностей», — написала актриса, попросив не терзать ее дальнейшими расспросами.

Звезда фильмов «Город грехов» и «Фантастическая четверка» также добавила, что они с Уорреном навсегда останутся семьей. Их главным приоритетом являются общие дети — две дочери и сын.

Ранее Джессика Альба поделилась снимками в бикини. 43-летняя артистка продемонстрировала стройную фигуру.