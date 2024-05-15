Джессика Альба снялась в бикини | 360°

15 мая 2024, 13:31
Джессика Альба снялась в бикини
Голливудская актриса Джессика Альба поделилась снимками в купальнике
Голливудская звезда Джессика Альба поделилась снимками в купальнике. Она опубликовала фото в своих социальных сетях.
Находясь на отдыхе в Мексике, 43-летняя актриса продемонстрировала свою фигуру. Она надела ярко-оранжевый бикини с цветочным узором. Образ дополнили солнцезащитные очки и элегантная золотая цепочка с кулоном.
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Актриса позировала, усевшись на мостике над водой.
Ранее звезда фильма «Женщина-кошка», 57-летняя актриса Холли Берри сфотографировалась полностью обнаженной. Она позировала на балконе. Снимок появился в социальной сети ее бойфренда Вана Ханта.
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