Джессика Альба снялась в бикини | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 13:31 Джессика Альба снялась в бикини Голливудская актриса Джессика Альба поделилась снимками в купальнике IMAGO/Jennifer Bloc / Global Look Press

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Голливудская звезда Джессика Альба поделилась снимками в купальнике. Она опубликовала фото в своих социальных сетях.

Находясь на отдыхе в Мексике, 43-летняя актриса продемонстрировала свою фигуру. Она надела ярко-оранжевый бикини с цветочным узором. Образ дополнили солнцезащитные очки и элегантная золотая цепочка с кулоном.

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Актриса позировала, усевшись на мостике над водой.

Ранее звезда фильма «Женщина-кошка», 57-летняя актриса Холли Берри сфотографировалась полностью обнаженной. Она позировала на балконе. Снимок появился в социальной сети ее бойфренда Вана Ханта.