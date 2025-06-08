Джареда Лето обвинили в домогательствах к несовершеннолетним

Под отмену в Голливуде рискует попасть оскароносный актер, солист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Девять женщин обвинили его в домогательствах. Некоторые из них пострадали, будучи несовершеннолетними, сообщил сайт Air Mail

Модель Лора Ла Рю познакомилась с Лето в 2008 году на благотворительном мероприятии в защиту прав животных, когда ей было 16 лет. Он пригласил девушку в свою студию и флиртовал. Они продолжили общение, и однажды артист вышел из комнаты голым сделав вид, что не произошло ничего странного.

Другая женщина отказалась назвать свое имя. Ее Лето встретил в Urth Caffe в Лос-Анджелесе, взял номер телефона и в течение трех недель названивал, зазывая на вечеринку. Девушка, которой на тот момент исполнилось 17 лет, вспоминала, что он говорил неестественным голосом, будто находился под действием наркотиков.

«И разговоры стали сексуальными. Он спрашивал что-то вроде: „У тебя когда-нибудь был парень?“. <…> Он изменился — его голос, манера говорить. Это напугало меня. Тогда я впервые подумала: „Боже мой, такое бывает не только в кино“», — сказала она.

Лето задавал неудобные вопросы еще одной девушке, а когда она пришла к нему домой, начал мастурбировать, положил ее руку на себя и попросил плюнуть. Четвертая пострадавшая пришла на вечеринку, где артист пытался заставить гостей купаться голышом.

В неподобающем обвинении его обвинили еще пятеро. Представитель Лето назвал их слова ложью.

Ранее бывшая ассистентка Лорен Пишотта обвинила рэпера Канье Уэста в изнасиловании. По ее словам, все произошло в студии Пи Дидди, который находится под стражей по обвинению в сексуальной эксплуатации.