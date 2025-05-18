Муж Кэсси Вентуры после суда над Пи Дидди признался жене в любви

Муж певицы Кэсси Вентуры Алекс Файн после суда над скандальным рэпером Пи Дидди заявил, что любит супругу и восхищается ее решимостью. Об этом сообщила британская газета Daily Mail .

Он напомнил, что Кэсси Вентура, состоявшая раньше с рэпером в отношениях, четыре дня подряд рассказывала в суде самые неприятные воспоминания.

«Последние пять дней мир стал свидетелем силы и храбрости моей жены, освобождающейся от своего прошлого», — подчеркнул Файн.

По его словам, артистка без его помощи преодолела свои проблемы и «спасла себя». Также муж Вентуры выразил благодарность всем, кто поддерживает его беременную супругу. Он признался, что семья сейчас сосредоточилась на будущем.

Ранее Пи Дидди предстал перед судом из-за обвинений в ряде преступлений. Следствие считает, что рэпер насиловал несовершеннолетних, торговал людьми, занимался шантажом и содействовал проституции.

Весной против него также выдвинули обвинения в том, что он заставлял работать сотрудников своей компании практически круглосуточно и заметать следы секс-вечеринок.