Два телеграм-канала Ксении Собчак взломали мошенники

Телеграм-каналы «Кровавая барыня» и «Собчак» взломали мошенники. Об этом сообщил один из ресурсов медиахолдинга «Осторожно, новости» .

В сообщении подчеркнули, что с 14:00 8 июля посты, которые выходят на взломанных каналах, не имеют отношения к официальным владельцам. Подписчиков попросили не переходить по ссылкам в сообщениях и заверили, что работают над восстановлением доступа.

Ресурсы входят в холдинг Ostorozhno Media, принадлежащий журналистке Ксении Собчак.

Ранее аналитик Котилевец предупредил о новом способе мошенничества с демонстрацией экрана. Злоумышленники представляются работодателями или сотрудниками службы безопасности.