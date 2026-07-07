Аналитик Котилевец предупредил о новом способе мошенничества с демонстрацией экрана

Функция демонстрации экрана, задуманная для упрощения общения и работы, стала инструментом для кражи данных в руках злоумышленников. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры КБ-14 «Цифровые технологии обработки данных» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец в беседе с RT .

По словам аналитика, аферисты представляются «работодателем» или «сотрудником службы безопасности» и под предлогом проверки лояльности просят показать личные чаты, настройки конфиденциальности и геолокацию. Жертве обещают возврат денег за несостоявшийся перелет или отмену платной подписки, а для «подтверждения личности» предлагают включить демонстрацию экрана.

Главная опасность заключается в том, что, включив эту функцию, человек показывает мошеннику все, что происходит на экране. Злоумышленники видят логины, пароли, одноразовые коды подтверждения из смс, переписки, номера карт и другие конфиденциальные данные.