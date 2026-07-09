Дурова в четвертый раз допросили во Франции по делу Telegram

В парижском суде 8 июля прошел очередной допрос основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщило агентство AFP .

Предприниматель прибыл в здание около 10 утра по местному времени в черной одежде. Это уже четвертый допрос Дурова с 2024 года.

Тогда ему предъявили официальные обвинения. Однако спустя почти два года защита бизнесмена не увидела доказательств вины.

«Даже через два года после того, как Павлу Дурову были предъявлены официальные обвинения, и вплоть до текущего момента нет доказательств, подтверждающих эти обвинения», — заявили адвокаты предпринимателя Кристоф Ингрейн, Робин Бинсар и Гийом Мартин.

В марте Forbes сообщил, что за минувший год состояние Дурова снизилось до 6,6 миллиарда долларов.