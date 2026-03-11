Павел Дуров обеднел на 10,5 млрд долларов

Состояние Павла Дурова за год снизилось в 2,5 раза

За минувший год состояние основателя мессенджера Telegram Павла Дурова снизилось до 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщил Forbes .

В прошлом году российский предприниматель был богаче на 10,5 миллиарда, его состояние достигало 17,1 миллиарда долларов. По словам западных аналитиков, падение объясняется существенным ухудшением конъюнктуры рынка.

Впервые Дуров попал в рейтинг Forbes в 2016 году, тогда он стал одним из 200 богатейших бизнесменов России. В 2018-м достиг уровня долларового миллиардера.

Ранее стало известно, что основателя Telegram проверяют по статье о содействии террористической деятельности. По предварительной информации, администрация мессенджера не исполнила требования Роскомнадзора и не удалила тысячи каналов с запрещенным контентом.