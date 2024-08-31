Дуров согласился сотрудничать со спецслужбами Франции еще до задержания

Liberation: Дуров признался во встрече в Дубае с контрразведкой Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров согласился сотрудничать с представителями Главного управления внутренней безопасности Франции (DGSI). Встреча с правоохранителями прошла в Дубае до его задержания, сообщила газета Liberation .

Бизнесмен, по словам очевидцев, не выглядел обескураженным, когда 24 августа сотрудники пограничной полиции схватили его у выхода из самолета, только что приземлившегося в аэропорту Ле-Бурже. Журналисты выяснили, что Дуров уже контактировал с французскими спецслужбами в Дубае.

Собеседники издания отметили, что он согласился по специально созданным каналам обмениваться с DGSI информацией, за исключением данных, составляющих военную тайну. Это сотрудничество, по их информации, помогло предотвратить несколько терактов.

После задержания Дуров тоже пошел навстречу спецслужбам. Источники газеты сообщили, что основатель Telegram согласился сотрудничать со следствием, предоставил свой смартфон и пароли к нему.

Агентство Reuters сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон не знал о подготовке задержания Дурова. Посол России в Великобритании Андрей Келин допустил, что французские спецслужбы пошли на это по совету США.