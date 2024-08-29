Спецслужбы Франции скрывали планы по аресту Дурова от властей

Reuters: Макрона и МИД не предупредили о планируемом аресте Дурова во Франции

Президента Франции Эммануэля Макрона и Министерство иностранных дел страны заранее не предупредили о планируемом аресте основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщило Reuters .

«Ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Министерство иностранных дел не были заранее предупреждены об аресте Дурова», — отметили в статье.

По данным агентства, самого основателя мессенджера также заранее не информировали об ордере на арест.

Павла Дурова задержали 24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже. После этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что задержание бизнесмена не является политическим решением.

Накануне Дурова освободили из-под стражи, при этому ему запретили покидать Францию.Также бизнесмену придется заплатить залог в пять миллионов евро. Сам же основатель Telegram остался доволен решением суда.