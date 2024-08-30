Российский посол в Лондоне раскрыл роль США в задержании Дурова

Американское правительство могло повлиять на решение Франции возбудить уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова. Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью RT назвал его задержание большим ударом по свободе прессы.

«Париж сделал это по определенному совету из США. Они хотят ключи от этого мессенджера.<…> В целом, мы прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе прессы, свободе распространения [информации]», — сказал он.

Дипломат заявил, что Telegram обрел большую популярность в России и других странах, поэтому Запад хотел бы получить нему доступ.

Келин сказал, что Дурову предъявили очень серьезные обвинения, и теперь ему необходима надежная защита.

Силовики задержали Дурова 24 августа. Спустя несколько дней его выпустили под надзор при условии, что бизнесмен внесет залог и останется во Франции.