«Думала, что не выживу». Екатерина Шаврина впервые высказалась о смерти сына

Народная артистка Екатерина Шаврина долго переживала из-за смерти сына Григория, который скончался в мае в колонии. В программе «Новые русские сенсации» на НТВ певица призналась, ей было сложно входить в жизнь после потери.

Шаврина долгое время публично не комментировала трагедию в своей семье.

«Я вообще считала, что я не выживу. Это было очень сложно, и после этого было сложно входить в жизнь. Это не так просто», — сказала она.

У Шавриной трое детей, но и именно со старшим сыном у нее была особенная связь. По словам артистки, Григорий был незаменимым помощником для младших сестер, когда она уезжала на гастроли.

«Когда я приезжала из поездок, он прямо бежал ко мне. Знал, что я сейчас приду, у лифта дожидался», — вспомнила Шаврина.

Причиной смерти Григория стали проблемы с сердцем. Мужчине нужна была операция, но он постоянно ее откладывал.

В 2024 году сын Шавриной получил срок в четыре с половиной года. Полицейские задержали его в деревне Десна под Москвой и нашли у него запрещенные вещества.

В молодости Григорий боролся с зависимостью, за его плечами уже был срок за наркотики. Потом Шаврин прошел кодирование и стал успешным мужским модельером. Однако спустя время он вновь вернулся к пагубным привычкам.