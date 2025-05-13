Следователи начали проверку после смерти Григория Шаврина

После смерти Григория Шаврина, предположительно, сына народной артистки Екатерины Шавриной, следователи начали проверку. Об этом 360.ru сообщила старший помощник по связям со СМИ СК по Владимирской области Евгения Горина.

Старший помощник по связям со СМИ подчеркнула, что Григорий Шаврин действительно скончался, но пока нет официального подтверждения, что это сын народной артистки.

«Мы действительно проводим проверку, чтобы установить причину смерти», — сказала она.

Как сообщил Telegram-канал Shot, модельер скончался в колонии ИК-6, куда он попал за хранение наркотиков. Однако по данным источника 360.ru, Шаврин умер не в колонии, где отбывал наказание, а в ИК-3 города Владимира, куда его перевели из-за ухудшения здоровья. Когда мужчина туда прибыл, его состояние резко ухудшилось. Медики не смогли спасти Шаврина.

Создатель мужской одежды Григорий Шаврин давно боролся с зависимостью. Он уже сидел в тюрьме за наркотики. Затем Шаврин закодировался и начал карьеру успешного модельера. Но потом снова сорвался.