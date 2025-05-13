Сын народной артистки Екатерины Шавриной умер в колонии

Shot: сын народной артистки Шавриной скончался в колонии на 60-м году жизни

Модельер Григорий Шаврин, сын народной артистки Екатерины Шавриной, скончался в колонии. В прошлом году его осудили за хранение наркотиков. Подробности сообщил Telegram-канал Shot .

Создатель мужской одежды Григорий Шаврин скончался на 60-м году жизни в минувшее воскресенье. Он отбывал наказание в ИК-6 в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области.

Заключенному стало плохо. Его срочно доставили в медицинский блок, но врачи не смогли спасти его жизнь.

По данным Shot, Григория задержали в прошлом году в деревне Десна под Москвой. При себе у него нашли амфетамин. Суд приговорил его к четырем с половиной годам заключения.

С молодости сын артистки боролся с зависимостью. Ранее он уже попадал в тюрьму за наркотики. Его близкие помогли ему восстановиться: он прошел кодирование и стал успешным мужским модельером. Однако потом он снова сорвался.

Екатерина Шаврина, мать Григория, — знаменитая исполнительница русских народных песен. Она единственная певица, которая дважды выступала сольно в зале ООН. Сейчас ей 82 года.

Отец, Григорий Пономаренко, был выдающимся композитором, баянистом и народным артистом СССР. Он ушел из жизни в 1996 году в возрасте 74 лет. Разница в возрасте с его супругой составляла 21 год.