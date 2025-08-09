Друзья Краско рассказали о причине смерти артиста

Онкологическое заболевание стало причиной смерти народного артиста России Ивана Краско. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в окружении артиста.

«Онкология желудка», — рассказал собеседник агентства.

Организм артиста, которому было 94 года, устал бороться с болезнью, отметил источник.

Краско экстренно госпитализировали 1 августа, скорая забрала его с дачи в деревне Грузино под Санкт-Петербургом. Состояние было тяжелым, артиста кормили через зонд, рассказал его директор Вячеслав Смородинов.

Накануне Краско перевели из реанимации, однако состояние артиста оставалось тяжелым. Врачи опасались оперировать пациента в таком преклонном возрасте, отметил Смородинов.