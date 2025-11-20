Друзья и близкие блогера Ирины Небоги собрались на церемонию прощания

Церемония прощания с умершей в 21 год блогером Ириной Небогой началась в Москве

Семья, поклонники и близкие собрались в зале Центральной клинической больницы Управления делами президента для прощания с умершей после продолжительной борьбы с раком блогером Ириной Небогой. Фотографии с гражданской панихиды опубликовал StarHit .

Рядом с гробом кто-то установил табличку с надписью «Я могу все», ставшую главной фразой блогера.

О смерти Ирины Небоги стало известно в минувшее воскресенье, 16 ноября. На протяжении пяти лет 21-летняя девушка боролась с агрессивной формой ракой — саркомой Юинга, рассказывая о лечении, стадиях ремиссии своим подписчикам в социальных сетях.

Впервые диагноз девушке поставили в 2020 году. Небоге назначили лучевую и химическую терапии, а также операцию. Лечение помогло, но ремиссия продолжалась всего три года.

Новую опухоль врачи нашли в черепе и провели блогеру сложную операцию. Завершить лечение они не успели — метастазы проникли в кости всего скелета.

Последнее сообщение Ирины появилось уже после ее смерти. Небога подчеркнула, что сражалась до последнего, но теперь ушла легко и спокойно в кругу близких и любимых людей.