Друзья и близкие блогера Ирины Небоги собрались на церемонию прощания
Церемония прощания с умершей в 21 год блогером Ириной Небогой началась в Москве
Семья, поклонники и близкие собрались в зале Центральной клинической больницы Управления делами президента для прощания с умершей после продолжительной борьбы с раком блогером Ириной Небогой. Фотографии с гражданской панихиды опубликовал StarHit.
Рядом с гробом кто-то установил табличку с надписью «Я могу все», ставшую главной фразой блогера.
О смерти Ирины Небоги стало известно в минувшее воскресенье, 16 ноября. На протяжении пяти лет 21-летняя девушка боролась с агрессивной формой ракой — саркомой Юинга, рассказывая о лечении, стадиях ремиссии своим подписчикам в социальных сетях.
Впервые диагноз девушке поставили в 2020 году. Небоге назначили лучевую и химическую терапии, а также операцию. Лечение помогло, но ремиссия продолжалась всего три года.
Новую опухоль врачи нашли в черепе и провели блогеру сложную операцию. Завершить лечение они не успели — метастазы проникли в кости всего скелета.
Последнее сообщение Ирины появилось уже после ее смерти. Небога подчеркнула, что сражалась до последнего, но теперь ушла легко и спокойно в кругу близких и любимых людей.