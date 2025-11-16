Сегодня 20:05 «Я сражалась до последнего». Блогер Ира Небога умерла после долгой борьбы с раком Блогерша Ира Небога умерла после пяти лет борьбы с раком 0 0 0 Фото: Ира Небога / Telegram Знаменитости

Блогер Ира Небога скончалась после продолжительной борьбы с раком. Две недели назад девушка перенесла очередную операцию, но после хирургического вмешательства ее состояние стало стремительно ухудшаться.

С 16 лет девушка боролась с редким видом рака — саркомой Юинга. Блогер открыто рассказывала о своей болезни в соцсетях и призывала подписчиков не опускать руки, несмотря на тяжелый диагноз. Впервые болезнь обнаружили в 2020 году. Тогда Ирина Небога прошла 12 курсов химиотерапии, столько же сеансов лучевой терапии и сложную операцию. После этого три года она была в ремиссии, но год назад болезнь вернулась. Опухоль нашли в черепе. После этого ей сделали сложную операцию. Пластину в череп не поставили, потому что требовалось дальнейшее лечение. Но завершить его, как рассказала Ирина, не получилось: через два с половиной месяца после операции у нее появились метастазы по всему скелету.

Долгая борьба с раком Последние две недели в ее Telegram-канале появлялись тревожные сообщения. В конце октября Ирина рассказала, что сломала ногу и ей предстоит операция. На следующий день она раскрыла еще более шокирующую новость.

Пришли результаты КТ, все плохо. Метастазы в легких выросли, пошли метастазы в кости. Вообще непонятно, что делать дальше. Минимум месяц нужно, чтобы восстановить ногу, терапию делать нельзя, завтра будем с врачом обсуждать что-то. Ирина Небога

Тогда же Ирина призналась, что уже устала бороться. Она писала, что никогда не задумывалась о конце, но, похоже, это он и есть. По словам девушки, она изо всех сил старается, хотя и чувствует себя совершенно опустошенной. «Я в отчаянии», — заявила она.

Фото: Ира Небога / Telegram

Небога 1 ноября перенесла операцию на ноге и страдала от боли.

Эти дни были настоящим адом, я никогда не испытывала такой боли. В итоге у меня оскольчатый перелом, все это время мне вытягивали ногу с помощью спицы и груза, с обезболивающим более чем выносимо. Ирина Небога

В одном из последних видео она говорила о том, как завидует обычным людям, которые встают по утрам и чувствуют себя хорошо. Небога подчеркнула, что если бы она излечилась от онкологического заболевания, у нее бы в жизни не было никаких проблем. «Знаете, о чем я мечтаю сейчас каждую ночь? Жить в студии, быть здоровой», — сказала она. Девушка посоветовала обращать внимание на то, что имеешь и быть благодарными за это. Ирина Небога умерла Небога умерла от рака костей на 22-м году жизни. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале от ее лица. «Я сражалась до последнего, но вчера в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — указано в публикации. В последнем сообщении блогер поблагодарила подписчиков за поддержку и помощь. Отметила, что ценит и любит каждого. Прощание с девушкой пройдет на следующей неделе. О конкретной дате и времени информация появится позднее.