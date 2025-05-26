«Доставалось за отца». Над дочерью Киркорова издевались в школе

Дочь певца Филиппа Киркорова столкнулась с издевательствами в элитной школе в Дубае из-за своего отца и певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщило kp.ru .

Источник издания отметил, что детям известного артиста пришлось «несладко».

«Им доставалось за эпатажного отца и за его бывшую жену. Кроме того, детей Филиппа задирали еще и из-за того, что у них суррогатная мать», — отметил он.

Одним из поводов для травли также стали пластические операции Киркорова. Из-за буллинга он уже переводил их учиться в другие школы.

Ранее 13-летняя дочь Киркорова в ответ на сравнение комментаторов с детьми Аллы Пугачевой раскритиковала их воспитание. По ее мнению, дочь и сын Примадонны остались без детства. Также она не считает правильным, когда ребенка заставляют сидеть за пианино по несколько часов в день.

Сам Киркоров недавно признался, что уже думает о рождении третьего ребенка. Мальчику бы он дал имя Мирон, а дочери — Виктория.