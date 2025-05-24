«У меня счастливое детство». Дочь Киркорова ответила на сравнение с детьми Пугачевой

Дочь Киркорова призвала хейтеров не сравнивать ее с детьми Пугачевой

Пользователи TikTok пристыдили дочь Филиппа Киркорова Аллу-Викторию за чрезмерную откровенность и несдержанность в опубликованных роликах. В качестве примера ей привели детей Аллы Пугачевой. Внимание на жесткий ответ хейтерам дочери Киркорова обратил внимание Super.ru .

Девочка подчеркнула, что, в отличие от близнецов Пугачевой и Максима Галкина*, у нее счастливое детство.

«Меня никто ничего не заставлял. Я выросла прекрасным человеком», — написал Алла-Виктория.

Она добавила, что не считает правильным, когда ребенка заставляют сидеть за пианино по несколько часов в день.

Алла-Виктория всегда была острой на язык. Когда отец решил отправить ее и брата на учебу в элитную школу в Дубай из-за постоянных насмешек российских сверстников, девочка анонсировала свой отъезд фразой: «Навалила слишком много кринжа, улетаю отсюда».

*Признан в России иностранным агентом.