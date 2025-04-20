«Дорого и богато». Киркорова публично пристыдили за хвастовство куличом за 100 тысяч

Депутат Иванов: Киркорову стоило купить куличей на 100 тысяч рублей для солдат

Было бы лучше, если бы народный артист России Филипп Киркоров отправил пасхальные куличи на 100 тысяч рублей российским военным, вместо того, чтобы покупать дорогой кулич себе одному. Такое заявление News.ru сделал депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, который возглавляет движение «Россия Православная».

В соцсетях певец похвастался двухкилограммовым пасхальным куличом, который приобрел за 100 тысяч рублей. Внутри десерта находится дубайский шоколад, а сверху — лесные ягоды. Кулич установлен на специальной вращающейся платформе.

Народный избранник в свою очередь напомнил, что певец уже ранее приносил извинения перед общественностью за свои поступки.

«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зоне СВО», — подчеркнул Иванов.

Депутат отметил, что нет ничего удивительного в этом поступке Киркорова, так как для него характерен стиль «дорого и богато». Однако, по его мнению, представителям шоу-бизнеса стоит помнить о духовной составляющей праздника. Иванов выразил надежду, что этот случай побудит общество задуматься о настоящих ценностях.

Ранее стало известно, что компания Киркорова ООО «Филипп Киркоров Продакшн» принесла в 2024 году самую большую прибыль среди компаний других звезд.