Киркоров оказался рекордсменом по заработкам среди звезд в 2024 году

KP.RU: Киркоров, Плющенко и Асти заработали десятки миллионов рублей в 2024 году

По данным журналистов, выручка фирмы ООО «Комэкс», одним из учредителей которой в конце 2023 года стал комик Гарик Харламов, составила 647 миллионов рублей, а прибыль — 7,2 миллиона рублей. Популярный юморист владеет 16% компании. Деятельность ООО «Комэкс» — производство фильмов, сериалов и телевизионных программ.

Компания ООО «Академия фигурного катания „Ангелы Плющенко“», которой полностью владеет олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, за прошлый год заработала 161 миллион рублей — почти в шесть раз больше, чем за 2023 год (тогда фирма зафиксировала 26 миллионов рублей выручки). Увеличилась и чистая прибыль — до 7,9 миллиона рублей.

Популярная певица Анна Асти является владелицей половины музыкального лейбла «Феникс Мьюзик». Выручка компании за 2024 год составила 338 миллионов рублей с чистой прибылью в 26 миллионов рублей.

ООО «Криэйтив Брендинг Эйдженси», 90% в которой принадлежит телеведущей Юлии Высоцкой, зафиксировало выручку в размере 99 миллионов рублей. Чистая прибыль за прошлый год увеличилась до 57 миллионов рублей. Фирма Высоцкой занимается предоставлением вспомогательных услуг для бизнеса, а также продажей книг и рекламы.

Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и его ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработали в прошлом году 161 миллион рублей. Из них 148 миллионов рублей — чистая прибыль.