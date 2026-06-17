Домашний арест не помешал Шурыгиной зарабатывать на закрытом канале

Блогер и героиня программы «Пусть говорят» Диана Шурыгина продолжила продавать доступ к закрытому телеграм-каналу даже после назначения домашнего ареста. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Подписка на эксклюзивный контент, указали в публикации, стоила 4850 рублей. Источник также сообщил, что в последние годы Шурыгина часто летала на Бали и состояла там в местных чатах знакомств.

Ранее против блогера возбудили уголовное дело из-за публикации интимных фотографий и видео. Ей предъявили обвинение в распространении порнографии.

Суд отправил Шурыгину под домашний арест до 19 июля. По этой статье Уголовного кодекса ей может грозить до шести лет лишения свободы и запрет на определенную деятельность до 15 лет.