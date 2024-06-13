«Замучили вопросами». Родственница Галкина опровергла слухи об обысках в доме его брата

Родственница Дмитрия Галкина опровергла слухи об обысках в его доме

Новости об обысках в доме старшего брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия — это происки желтой прессы. Об этом 360.ru рассказала родственница бизнесмена, пожелавшая остаться неизвестной.

«Нет, конечно, и дома на Рублевке-то нет у него. Сегодня уже замучили этими вопросами», — заявила собеседница 360.ru.

Женщина сообщила, что обыски в доме у Дмитрия Галкина никто не проводил.

«Это желтая пресса. <…> Как будто это спланированная какая-то акция», — добавила она.

Собеседница 360.ru не пожелала сообщить, в какой степени родства находится с Дмитрием Галкиным, но уверенно заявила, что «у него все хорошо», и он работает «на благо нашей Родины». Также она опровергла информацию о том, что мужчина уехал в Израиль.

Ранее СМИ сообщили, что в офисе и дома на Рублевке у Дмитрия Галкина проходят обыски, и правоохранители изъяли носители информации и технику.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.