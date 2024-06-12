Обыски начались в доме у брата Галкина из-за хищений в Минобороны

В компании у брата шоумена Максима Галкина* Дмитрия провели обыски из-за дела о хищении в Министерстве обороны. Об этом сообщил РБК со ссылкой на близкий к МВД источник.

Собеседник рассказал журналистам, что компания брата юмориста занимается переоснащением БТР. По данным Telegram-канала «112», обыски также провели и в доме Дмитрия на Рублевке. Правоохранители изъяли оттуда носители информации и технику.

Известно, что ООО «Военная промышленная компания» (ВПК) Дмитрия Галкина в 2022 году заключила с Минобороны государственных контрактов на 18 миллиардов рублей.

Ранее юрист Дмитрий Краснов заявил, что для конфискации имущества певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* нет оснований. Он напомнил, что СК не стал возбуждать дело о фейках об армии против шоумена.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.