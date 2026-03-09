Дом певицы Рианны в Беверли-Хиллз обстреляли

Неизвестная женщина из машины обстреляла дом американской певицы Рианны в Беверли-Хиллз, когда звезда находилась внутри. Об этом сообщило издание Los Angeles Times .

Женщина совершила несколько выстрелов из белой машины марки Tesla и уехала, одна пуля попала в стену особняка. На место прибыли полицейские, всего они насчитали 10 гильз на месте ЧП.

В результате нападения никто не пострадал. Подозреваемую задержали и отправили под стражу, мотивы ее нападения устанавливаются.

Ранее Рианна вошла в список певцов-миллиардеров вместе с Jay Z, Бейонсе, Тейлор Свифт и Брюсом Спрингстином. В сентябре 2025 года она родила дочь, но пополнение в семье стоило звезде здоровья.

Женщина жаловалась, что после беременности столкнулась с выпадением волос, из-за чего она оказалась вынуждена изменить привычную прическу.