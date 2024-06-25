Певица Рианна призналась, что после рождения второго сына столкнулась с облысением

В августе 2023 года певица Рианна родила второго ребенка — мальчика Райота Роуза. Она призналась, что после второй беременности ее настигло облысение, сообщил сайт Page Six.

По словам певицы, после выпадения волос она ждала, когда они вновь вырастут. Но этого не произошло, тогда Рианна решила изменить свой стиль.

В итоге артистка стала более творчески подходить к созданию причесок, что вернуло ей любовь к себе и помогло избавиться от страхов и неуверенности, сообщил сайт therussiannews.ru.

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