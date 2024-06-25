Певица Рианна призналась, что после рождения второго сына столкнулась с облысением

В августе 2023 года певица Рианна родила второго ребенка — мальчика Райота Роуза. Она призналась, что после второй беременности ее настигло облысение, сообщил сайт Page Six .

По словам певицы, после выпадения волос она ждала, когда они вновь вырастут. Но этого не произошло, тогда Рианна решила изменить свой стиль.

В итоге артистка стала более творчески подходить к созданию причесок, что вернуло ей любовь к себе и помогло избавиться от страхов и неуверенности, сообщил сайт therussiannews.ru.