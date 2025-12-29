Бейонсе вошла в топ-5 музыкантов-миллиардеров по версии Forbes

Американская певица Бейонсе (Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) вошла в список миллиардеров по версии Forbes. Ее состояние превысило один миллиард долларов и позволило стать пятым в мире музыкантом с таким капиталом.

Вместе с Бейонсе в перечне оказались Jay-Z (Шон Картер), певицы Рианна и Тейлор Свифт. За ними следует музыкант Брюс Спрингстин.

Звание миллиардера исполнительнице принесли успешные концертные туры и альбомы. В 2023 году мировой тур Renaissance собрал около 600 миллионов долларов.

Спустя год певица выпустила кантри-альбом Cowboy Carter, релиз которого сопровождался концертным туром. Он принес более 400 миллионов долларов от продажи билетов и еще 50 миллионов — на реализации мерча.

Помимо музыкального бизнеса, Бейонсе зарабатывает на бренде средств по уходу за волосами Ccred, марке виски SirDavis и линии одежды Ivy Park.

Ранее Forbes внес создателя популярных игрушек labubu Ван Нина в десятку самых богатых китайцев. Его состояние оценивается в 22,3 миллиарда долларов.