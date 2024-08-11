Бывшая мисс Москва стала жертвой мошенников
Shot: мисс Москва — 2018 Семеренко обманули на 5,3 миллиона рублей
Бывшая мисс Москва Алеся Семеренко стала жертвой мошенников. Около года она пытается вернуть 5,3 миллиона рублей за обещанное ей призовое место на конкурсе Miss Earth во Вьетнаме, стало известно Telegram-каналу Shot.
По информации источника, девушка познакомились с мужчиной Антоном, который представился ей кастинг-директором мисс Екатеринбург и пообещал выход на международные конкурсы красоты благодаря своим связям. Спустя несколько месяцев Семеренко лишили титула, так как она не выходила с организаторами на связь, не участвовала в благотворительных акциях и игнорировала условия договора.
В итоге девушка узнала от нового знакомого об очередном конкурсе красоты в Таиланде, участие в котором стоило 230 тысяч рублей. Семеренко выступила, но не выиграла. Спустя два года Антон предложил ей принять участие в Miss Earth во Вьетнаме, однако запросил более 200 тысяч евро за переговоры с руководителями и место в топ-4 финала.
В результате Семеренко сбросила деньги, а Антон перестал выходить на связь. Девушка обратилась в полицию, общую сумму ущерба она оценила в 5,3 миллиона рублей.
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