Долина верила, что при продаже квартиры помогает ловить преступников

Певица Лариса Долина, продавая квартиру, считала, что участвует в «спецоперации» по поимке преступников. Об этом говорится в официальных судебных документах, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

«При совершении указанных сделок истинного намерения и выраженной воли на отчуждение квартиры не было, она действовала под влиянием посторонних лиц, убедивших ее, что она сотрудничает с правоохранительными органами, участвует в „спецоперации“ по выявлению и задержанию преступников», — говорится в судебных материалах.

Долина оспорила сделку в суде, а также потребовала выселения покупательницы квартиры. Суд удовлетворил ее иск, лишив Полину Лурье прав собственности. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу покупательницы, поэтому она подала кассационную в конце октября.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести дополнительные инструменты контроля при продаже или покупке недвижимости, в частности, проверять состояние здоровье и дееспособность продавца. Нужны механизмы, гарантирующие покупателю, что сделка не сорвется.